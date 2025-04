Razón real de la ausencia de Chris Jericho en AEW

Si vas al día con la parilla televisiva de All Elite Wrestling sabrás que Chris Jericho fue destronado en AEW Dynasty.

Pero eso no es todo.

En el más reciente capítulo de AEW Dynamite, Jericho protagonizó un berrinche frente a «Bad Apple» Bryan Keith y Big Bill, hasta ese día The Learning Tree.

Lo anterior porque en palabras de Jericho no estaba enojado si no decepcionado, rompió la pantalla de un televisor plasma y se fue con su bate a pegarle a cosas detrás de escena.

Narrativamente ya nos justificaron su ausencia en activo de los semanales de televisión, pero, ¿Por qué?

Sean Ross Sapp de Fightful hace un análisis posterior a cada semanal de las empresas más notorias de lucha profesional, en este caso vámonos al del AEW Dynamite mencionado líneas atrás.

El vídeo fue titulado: «Swerve Takes On PAC; Kris Statlander VS Thunder Rosa | AEW Dynamite 4/9/25 Full Show Review w/ SRS».

Y ahí se dijo lo siguiente.

Sapp empezó por recapitular, mientras su coanfitrión Alex Pawlowski esperaba su turno.

Y cito.

«Chris Jericho sale y está acompañado por The Learning Tree, y Big Bill dice: ‘Si quieres enseñarme algo, enséñame algo, pero si vas a despotricar contra nosotros y echarnos la culpa, me largo’.

«Y Jericho responde: ‘Bueno, no estoy diciendo que estoy molesto porque no me ayudaron y no estuvieron ahí… Pero estoy decepcionado’. Y repite ‘Estoy decepcionado’ como 15 veces, lo cual claramente va a ser su próxima frase. En las próximas dos semanas, va a salir un artículo que diga ‘Chris Jericho registra la marca ‘Estoy decepcionado’.’ Sí, no estoy molesto… No estoy molesto, estoy decepcionado. Va a pasar, así es él.

«Y luego empieza a golpear todo con un bate, lo cual probablemente va a ser su nuevo cooncepto: simplemente va a andar golpeando cosas con su bate.

«Alex y yo… ¿Cuánto tiempo sin Jericho? Entonces Alex, Jericho tiene una gira próximamente [Con su banda Fozzy], pero odio ser el portador de malas noticias para los que no lo quieren ver: solo se va a perder un miércoles. Ahora, no tiene planes para ROH. Querían como enviarlo allá, pero decidieron dejar eso atrás. El hombre todavía tiene como ocho o nueve meses en su contrato.

«¿Y tú cómo te sentiste con esto? ¿Molesto o decepcionado?».