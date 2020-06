Durante esta semana Tony Khan, presidente de AEW, ha realizado una acción un tanto cuestionada por unos y aplaudida por otros, luego de que Linda Hogan, emitiera un polémico comentario en su cuenta oficial de Twitter refiriéndose a la población afroamericana. Por ello, Khan le informó que estaba prohibida en todos los eventos futuros de AEW al igual que su "esposo", a pesar de que ella está divorciada del Hulkster desde el 2009. A pesar de aquello, resulta que el miembro del Salón de la Fama WWE no ha sido bienvenido en All Elite Wrestling desde que abrió sus puertas.

► La razón por la que Hulk Hogan nunca aparecerá en AEW

En el reciente boletín de Wrestling Observer, Dave Meltzer indicó que Tony Khan le dijo a la gente "desde el primer día" que Hulk Hogan nunca aparecerá en AEW. Se informó que las razones del mandamás de All Elite Wrestling fueron escritas en piedra mucho antes de la muerte de George Floyd.

Esto fue lo que manifestó Tony Khan sobre el asunto.

"Lo que dijo en la cinta, mucho antes de George Floyd, le dije a la gente que no puedo trabajar con Hulk Hogan. ¿Cómo puedo mirar a mis amigos negros, jugadores de fútbol, ​​empleados a la cara o a mí mismo en el espejo después de las cosas que dijo y nunca me ha dado una disculpa adecuada? No puede culpar lo que dijo en la cinta de los peligros de las redes sociales".

Lo indicado, aclararía lo escrito Tony Khan en su cuenta de Twitter, y obviamente estaría cumpliendo su palabra en este caso. Si bien Hogan tiene un acuerdo con WWE que obviamente impide todo tipo de contacto con AEW, está por demás claro de que aún si no existiera esta relación contractual, Hogan no será buscado por la compañía de Tony Khan.