Razón por la que Triple H no estuvo en el último WWE RAW

Las responsabilidades de Triple H en la WWE suelen ponerlo en el centro de mando de cada lunes por la noche; sin embargo, la noche de este lunes 8 de septiembre fue muy especial, no solo por el regreso de AJ Lee al programa por primera vez en más de una década, sino por el hecho de que «The Game» no estuvo presente como todos los lunes.

► Triple H estaba grabando Kill Tony

Mientras charlaba con Pat McAfee en su programa The Pat McAfee Show, Triple H admitió casualmente que aún no había visto el programa, y ​​eso se debe a que no estaba allí para dirigirlo. En cambio, tenía otros planes que lo mantenían fuera de escena, específicamente en la grabación de Kill Tony, en un dato que lo soltó de manera accidental porque la idea original era que se conociera más adelante.

«Para ser honesto, no estuve allí anoche. Todavía no he tenido la oportunidad de ver el programa porque anoche estaba en Kill Tony».

«¡Mier**! No debería decir eso… Lo olvidé. Es un secreto que estaré ahí hasta el lunes.«

Si bien los fans vieron que el último Monday Night RAW transcurrió sin problemas y según lo previsto camino a Wrestlepalooza, la ausencia de Triple H tras bastidores explica por qué no se lo vio tras bastidores compartiendo con AJ Lee en su regreso, por ejemplo. No obstante, lo único que ha llamado la atención y del que todavía no se tiene claridad es respecto a la ausencia de Stephanie Vaquer, quien estaba programada para estar presente en la firma de contrato para su lucha por el Campeonato Mundial Femenil.