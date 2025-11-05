Razón por la que Hijo del Vikingo se convirtió en rudo

Tras la adquisición de AAA por parte de WWE en abril de este año, Hijo del Vikingo se posicionó rápidamente como la nueva cara de la marca mexicana de la compañía. Derrotó a Alberto Del Rio para ganar el Megacampeonato AAA, solo para perderlo en septiembre ante Dominik Mysterio en el evento Worlds Collide. Pero no fue el cambio de título lo que generó la reacción negativa, sino la rapidez con la que Vikingo fue impulsado como el principal favorito del público, reflejándose un poco la comparación con el impulso «forzado» que Roman Reigns recibió hace una década en WWE, cuando Vince McMahon estaba al mando.

► Fanáticos en México abuchean a Hijo del Vikingo

El repentino cambio a rudo de El Hijo del Vikingo no fue solo un giro creativo; fue el resultado del rechazo de los fanáticos en México, quienes no se dejaban convencer por la propuesta de AAA y WWE, y el ex Megacampeon AAA comenzó a ser abucheado en los eventos en vivo, con Dominik Mysterio siendo aclamado por el mismo público.

En el último episodio del podcast Keepin’ It 100, el veterano de AAA, Konnan, explicó detalladamente las razones de este cambio a rudo del Hijo del Vikingo, resaltando el rechazo del público mexicano.

«En México lo abuchean porque la gente está furiosa de que le quitaran el título a ADR (Alberto Del Rio) para dárselo a Vikingo, algo parecido a lo de Roman Reigns. «Ah, ¿a este sí quieren que sea la estrella?», ¿verdad?»

«Es así, porque el tipo es simpático, agradable, se lleva bien con los fans, es un buen luchador. No se merece ese odio, pero aun así, lo tiene».

Actualmente, en lugar de luchar contra las reacciones del público, el equipo creativo de AAA decidió aprovecharlas, dándole la oportunidad de que se desempeñe como villano y desahogar todo lo que los fans le habían dicho durante su etapa como técnico, e incluso el luchador podría salir ganando con este cambio.