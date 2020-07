Desde el año pasado se está hablando de que Drew McIntyre tiene más libertad que otras Superestrellas en WWE. En el mismo momento en que volvió al imperio de Vince McMahon el luchador escocés ha estado siendo impulsado. En estos tres años que han pasado desde su regreso ha sido Campeón NXT, Campeón de Parejas Raw y Campeón WWE, título que sostiene en este momento. Sin olvidar otras victorias importantes más allá de las coronas. Y además de todo esto, la empresa le da manga ancha para que se exprese con más liberación que muchos de sus compañeros. Él mismo señaló a Paul Heyman hablando de ello no hace mucho.

"Paul Heyman entró y, saben, ha permitido que la gente empiece a mostrar un poco más de personalidad. Depende de ti el poner obtener ese tipo de libertad, como la he estado recibiendo durante los últimos meses y realmente he sabido sacar ventaja de ello y he ayudado a asegurar que uno puede darse para arriba a sí mismo si se le permite esa oportunidad de intentarlo (...)".

► Drew McIntyre tiene más libertad que la mayoría

El monarca no ha vuelto a pronunciarse todavía al respecto pero un nuevo informe apunta nuevamente al ex Director Ejecutivo de la marca roja, que recientemente fue sacado de la dirección de la misma, algo acerca de lo cual también habló McIntyre poco después de que ocurriera. Ahora el reporte proviene de Ringside News, que han tenido acceso a más información acerca de la libertad que tiene el escocés para manejar el micrófono en sus promos.

"Hemos sabido que Drew McIntyre tiene esta libertad porque detrás de escena es un Paul Heyman Guy. Nos han dicho explícitamente: 'Paul Heyman presionó para que Drew McIntyre tuviera más libertad'. Y después de que se le permitiera dejar a un lado las promos escritas, 'McIntyre la clavó con la libertad que se le dio'".

Por este motivo también se ha estado hablando de si el Campeón WWE podría verse afectado después de la destitución de su principal impulsor entre bastidores, pero de momento parece que eso no va a ocurrir. Del mismo modo, obviamente, Heyman no era su único valedor. Puede que sí el principal, pero sin el deseo de McMahon de llevarlo a donde está no tendría el éxito ni la libertad que tiene. Así que parece que va a seguir el mismo camino triunfante.

Un camino que está compartiendo, salvando las distancias, con Dolph Ziggler, que será su retador al campeonato en Extreme Rules 2020. El próximo 19 de julio ambos se enfrentarán por el título en el próximo PPV de WWE.