Razón por la que Batista aún no llega al Salón de la Fama WWE

WWE quería honrar a Batista con una inducción al Salón de la Fama WWE en el 2020, pero la pandemia afectó esos planes, y no pudo ser exhaltado desde entonces, expresó su deseo de ser incluido en una ceremonia futura en la que pudiera expresar adecuadamente su gratitud a los fanáticos y las personas que desempeñaron un papel importante en su carrera. Con ese propósito se volvió a tocar este tema a inicios de este año, pero The Animal tampoco fue incluido en la ceremonia debido a sus compromisos con Hollywood, algo que ya se había anticipado en su momento, y su merecido reconocimiento fue postergado una vez más.

► Batista todavía mantiene una agenda ocupada

Durante la edición del 23 de noviembre de 2025 del Fightful Report, Sean Ross Sapp descartó las especulaciones, mencionando que no se trata de alguna tensión entre bastidores ni de la política. Según el periodista, lo único que impide que Batista ingrese al Salón de la Fama es la apretada agenda que mantiene actualmente.

«La agenda es la razón por la que me la dan todos los años, porque pregunto todos los años, y me dicen que es la agenda todos los años«.

Precisamente, la creciente carrera cinematográfica de Batista, repleta de papeles de alto perfil y rodajes en el extranjero, ha hecho imposible programar las fechas para una inducción adecuada durante el fin de semana de WrestleMania. La WWE ha querido traerlo varias veces para darle su merecido homenaje, pero su disponibilidad siempre ha sido el problema. En todo caso, esta situación disipa años de incertidumbre, y el ex luchador todavía sigue en la mira del Salón de la Fama WWE; solo esperan a que el calendario finalmente coopere.