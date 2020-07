Después de muchos rumores sobre su futuro después de su salida de WWE, Luke Gallows y Karl Anderson regresaron a IMPACT Wrestling en el PPV Slammiversary. De hecho, previo a este evento, algunos informes inferían que tal vez estaban firmando con AEW, mientras que otros indicaron que se iban para IMPACT. Finalmente, los Good Brothers finalmente respondieron a sus fanáticos cuando corrieron a ayudar a Eddie Edwards a defenderse de Ace Austin y Madman Fulton en el referido PPV. Además, junto a otros ex WWE que también debutaron en IMPACT, dejaron un claro mensaje luego de su debut.

► El motivo por el que Luke Gallows y Karl Anderson firmaron por IMPACT Wrestling

En una entrevista con Martez Ale y Jordan Garber, Luke Gallows reveló lo que le motivó a él y a Karl Anderson firmar con IMPACT Wrestling.

"Karl y yo tenemos una larga historia con Scott D'Amore. Scott me ayudó cuando me fui de TNA hace años para ir a New Japan, Scott me puso en contacto con esas personas, arreglando un trato muy agradable para mí en el momento. Siempre ha sido un socio comercial pero también un buen amigo. Hicieron una oferta muy agradable que tenía un calendario ilimitado. Pero lo más atractivo fue que las personas de IMPACT estaban totalmente de acuerdo con la promoción conjunta de nuestra marca. Queremos promocionar su marca y ellos querían promocionar la nuestra, así que promocionaron el 'Talk n Shop Podcast'."

Más tarde, Luke Gallows explicó en qué estaban trabajando él y Karl Anderson y cómo IMPACT Wrestling era diferente de WWE en la cuestión de establecer su marca.

"Nos están ayudando a promocionar nuestro PPV 'Talk n Shop', nuestra cerveza 'Talk n Shop' que estamos inventando. Con todo esto que tenemos en proceso, es realmente agradable estar a bordo con alguien que quiere ayudarte con tus proyectos externos. Porque con el lema de WWE es que, no hay mucho espacio para ese tipo de promoción y especialmente para hacerlo en su programa de televisión. Eso fue un gran problema para mí. Al final de el día, Karl y yo sentimos que era el lugar correcto para ir".

