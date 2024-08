Razón detrás de la cancelación de WWE’s The Bump

Desde mayo pasado, WWE’s The Bump ha sido cancelado de manera indefinida, y no han habido actualizaciones sobre algún posible regreso del programa de los miércoles que ofrece a los fanáticos una mezcla de entrevistas con Superestrellas de la WWE, análisis de eventos recientes y futuros, y segmentos interactivos con ellos mismos.

► Salida de Kayla Braxton perjudicó a WWE’s The Bump

Matt Camp, quien sirvió en la WWE durante varios años como presentador de The Bump y varios otros contenidos, salió de la compañía en febrero de este año, y ahora ha roto el silencio respecto a la cancelación del programa de entrevistas donde él era uno de los conductores.

Mientras hablaba en The Wrestling Matt, Matt Camp explicó por qué WWE’s The Bump fue cancelada, atribuyendo en gran medida al hecho de que el programa no era el mismo sin Kayla Braxton, a la vez que la situación con la presentadora Megan Morant no era nada buena, e incluso nunca tuvo química con ella, cosa que no pasaba con el resto.

“The Bump no fue lo mismo sin Kayla, al 100%. Trabajé con Scott Stanford, trabajé con Rosenberg, trabajé con Sam, trabajé con Byron, trabajé con McKenzie y trabajé con Kevin Patrick. Si estás en la radiodifusión, es bueno trabajar con personas que no conoces o con las que no te sientes cómodo o con las que aún no has desarrollado química. A veces la química llegará y a veces no. Para responder a la pregunta original: todos, excepto una persona con la que trabajé, me escuchaban. No lo sabía todo, y escuchaba a Kevin sobre ciertas cosas, y él me escuchaba a mí sobre ciertas cosas. La gente se apoyaba en mí para hacer cosas de lucha libre. Estamos haciendo esto; voy a entrar. Vamos. Solo vas a mejorar si no has hecho algo escuchando a otras personas.

Sí, tenía experiencia en la transmisión de la WWE, sí, al 100%. Hice radio, House of Hardcore, lucha libre independiente, presenté podcasts sobre fútbol de fantasía e hice Busted Open. Fueron experiencias geniales. Dije que cuando estaba haciendo radio en SiriusXM y cosas de fútbol de fantasía, no fui bueno hasta cinco años después de haberlo hecho. Ya sabes, 10.000 horas y todas esas cosas de las que habla Malcolm Gladwell. No es que haya leído el libro, pero sé cuál es el proceso de pensamiento detrás de eso. Todo eso te hace mejorar. Hace diez años, hace siete años, no habría podido sentarme aquí solo y hablar durante una hora como lo he estado haciendo, pero escuché y aprendí de las personas que lo habían hecho antes que yo: productores, y sabes qué, están dispuestos a ayudar porque también están vinculados con el éxito que tienes. Si el programa funciona bien, bueno, yo produje ese programa. Estamos lanzando un buen producto; podemos hacer más. Hubo gente que produjo programas en los que yo estaba y que ascendió en el mundo”.

«Hay mucha gente, y esta es una triste realidad, que trabaja duro y, lamentablemente, tal vez simplemente no tiene el talento natural, y te topas con un muro. Yo me he topado con eso en algunos lugares. Podría decir que lo hice en febrero. No lo sé. Y luego hay gente que es realmente buena y tiene la personalidad, pero no quiere esforzarse. Esas personas generalmente pueden salir adelante; esas personas pueden escabullirse. Te das cuenta en algún momento cuando alguien dice: ‘Oye, eres buena, pero deberías ser mejor’. Jackie trabajó duro para ser mejor; Kevin Patrick trabajó duro para ser mejor.

Entonces, para volver a ponerlo todo en su lugar, no, Megan y yo no teníamos química. El hecho de que dijera su nombre por primera vez en este programa debería decirte mucho. No funcionó. Traté de ayudarla; Ella no quería la ayuda. Iré más allá: Michael Cole me estaba preguntando cómo estaba ella y yo tendría que decirle que ella realmente no quiere ayuda.

Ahora yo ya no estoy ahí y ella sí, así que llámalo como quieras. No, no teníamos química. Yo lo sabía y, por cierto, traté de ayudar. Quería que ella mejorara. Al principio, ella quería mejorar. ‘Oye, vas a estar en la ciudad para hacer este evento comunitario. ¿Por qué no vienes a sentarte detrás del escenario y ver Raw Talk? Te mostraremos todo lo que hacemos. Oye, ¿sigues aquí? ¿Por qué no vienes a sentarte y te quedas para The Bump esta semana? Oye, sería genial si te ponemos en el programa y puedes hacer esto’. Esas cosas sucedieron, y hablé con Cole y le dije: ‘Oye, si ella quiere seguir viniendo, me encantaría tenerla cerca. Podría seguirme; podría aprender de lo mejor de Jackie. Podemos enseñarle las reglas. Es bueno estar cerca de estas cosas’. Ella estaba interesada, y eso continuó, y lo alenté. Entonces tomaron la decisión: Megan es la número dos de Kayla en SmackDown; Jackie se muda, vamos a sacar a Megan de la gira. Ella será una persona de Stanford conmigo, conmigo y Ryan, y ahora estará contigo en esos programas. Estará contigo en los tres programas.

Está bien, no estaba emocionado porque estaba perdiendo a Kayla, pero lo entendí. Vamos a hacer que esto funcione; intentémoslo duro. Y no funcionó. No funcionó, y los intentos se detuvieron, y las conversaciones que intenté tener para mejorar las cosas allí mismo. Así que no, no tuvimos química, y eso es lo que sucedió. No siempre obtienes lo que quieres. Intentas sacar lo mejor de la situación, pero solo puedo ayudar hasta cierto punto. Ahora ese programa ya no existe. Entonces, no quise hablar de eso durante mucho tiempo. Seré sincero contigo «.

«Déjenme agregar una cosa más porque es necesario decirla. Les hablé sobre las personas que se pusieron en contacto conmigo cuando me despidieron, personas con las que no hablaba habitualmente. Drew McIntyre, Byron Saxton, me llamaron mucho. No necesito decir todos, pero las personas con las que trabajé de cerca que no sabían que eso estaba sucediendo o lo sabían, lo que sea, se pusieron en contacto. Personas que ni siquiera me agradaban se pusieron en contacto. Kayla y yo hablamos mucho. Todavía hablo con Jackie todo el tiempo. Productores, lo que sea, la gente se puso en contacto. ¿Saben quién nunca me dijo una palabra porque esto necesita decirse porque estoy un poco cansado de esto? Megan Morant nunca me dijo una palabra. Me despidieron y ese programa salió al aire el miércoles. Lo entiendo, no reconocen a esas personas. Ni un mensaje de texto, nada, ni una palabra. Así que recuerda esto cuando ayudes a la gente”.