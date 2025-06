Razón del cambio de música de Jordynne Grace en NXT

Durante el último programa de NXT, Jordynne Grace salió a escena con una música distinta a la habitual y los fanáticos no evitaron mostrar su descontento cantando «despidan a Def Rebel». Al final, su victoria sobre Lola Vice fue lo de menos.

Ella misma salió al paso de la controversia con el siguiente mensaje en redes sociales:

I know what the streets are saying, but yall better suspend that disbelief and vibe with it, GOT IT? https://t.co/qjQISjl5gs

Pero más interesante que el hecho o las reacciones es conocer la razón del cambio. Y según nos indican nuestros compañeros de Fightful, WWE quería eliminar la sirena que sonaba al comienzo del tema anterior de Jordynne porque coincidía con la que suena cuando entra en escena Bron Breakker en RAW, lo cual en su caso es un homenaje a su tío, Scott Steiner.

Cabe mencionarse que muchos artistas, como Metro Boomin, que ya ha colaborado con la empresa, están interesados en crear canciones para las Superestrellas WWE. Sin embargo, el obstáculo es que quieren conservar los derechos de su música, algo que la compañía suele evitar. Por cierto, Triple H solo pagó un dolar por los temas de Penta y Rey Fénix a Adam Jones, guitarrista de Tool.

Worth every penny. Thank you to Adam Jones of @Tool for bringing your sound to these epic entrances!!

You can check out @PENTAELZEROM & @ReyFenixMx new tracks wherever you get your music. pic.twitter.com/fOY0AkEhiu

— Triple H (@TripleH) June 16, 2025