Rayo y Bravo buscarán el Campeonato de Parejas NXT

En la final del torneo para definir a los retadores a los Campeonatos por Parejas de NXT en Stand & Deliver, Birth Right, representados por Channing “Stacks” Lorenzo y Uriah Connors, enfrentaron a Los Americanos en un combate donde las intervenciones no daltaron.

La lucha inició con ventaja para Los Americanos, quienes atacaron antes de que sonara la campana y tomaron el control con ofensiva rápida y combinaciones en equipo. Rayo y Bravo dominaron los primeros minutos, manteniendo a sus rivales a la defensiva.

Birth Right logró reaccionar gracias al trabajo conjunto y al respaldo desde ringside. Connors y “Stacks” comenzaron a aislar a Rayo, castigándolo en su esquina y frenando el ritmo del combate con ataques directos.

El dominio fue cambiando con el paso de los minutos, con ambos equipos encontrando oportunidades. Bravo equilibró el combate con ofensiva sobre sus dos rivales, mientras el público se mantenía involucrado en cada intercambio.

La lucha se volvió más caótica en la recta final con múltiples interferencias. Arianna Grace distrajo al árbitro, mientras Lexis King intervino para favorecer a Birth Right, aunque la aparición de Shiloh Hill cambió momentáneamente la situación.

► Momento clave

El desenlace llegó el Grande Américano llegó para distraer a los rivales de sus aliados, lo cual fue aprovechado por Bravo, que utilizó una placa metálica oculta bajo su máscara para conectar un cabezazo sobre Uriah Connors, logrando la cuenta de tres y asegurando la victoria para Los Americanos.

► ¿Qué pasará?

Con este triunfo, Los Americanos se convierten en retadores oficiales a los Campeonatos por Parejas de NXT en Stand & Deliver y enfrentarán a The Vanity Project en el próximo evento de la marca.