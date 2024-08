Raw: Uncle Howdy atacó a Chad Gable

En la más reciente edición de Raw, y en la segunda lucha de la noche, vimos cómo Ivy Nile, quien ahora forma parte junto a The Creed Brothers del grupo American Made de Chad Gable, se enfrentó a Maxxine Dupri de la Alpha Academy. Sin embargo, la lucha terminó sin resultado porque The Wyatt Sicks aparecieron y el Uncle Howdy atacó a Chad Gable con la Sister Abigail.

La campana sonó y Maxxine Dupri sorprendió a Nile con unas patadas voladoras por detrás, aprovechando que Nile le dio la espalda de manera despectiva. Nile cayó fuera del ring y Dupri la lanzó contra la barricada.

► Así fue lo que ocurrió con The Wyatt Sicks y Chad Gable en Raw

Nile se puso de pie, pero Dupri la lanzó por encima de la mesa de comentarios. Dupri regresó a Nile al ring, pero Nile la recibió con una patada en la cara y comenzó a golpearla en el suelo. De repente, las luces se apagaron y comenzó la música de The Wyatt Sicks.

Abby The Witch (Nikki Cross) apareció en el ring. The Creed Brothers y Chad Gable se dirigieron al ring, pero el resto de The Wyatt Sicks rodearon el cuadrilátero.

Cross atacó a Nile, mientras Dexter Lumis, Joe Gacy y Erick Rowan se encargaban de The Creed Brothers. Gable quedó solo en el ring, rodeado por The Wyatt Sicks, y Uncle Howdy apareció para aplicarle el Sister Abigail.