Raw: The Wyatt Sicks regresan y causan el caos

En la más reciente edición de Raw, y luego de semanas alejados de WWE, por fin volvieron los peligrosos miembros de The Wyatt Family.

Todo ocurrió durante una lucha entre Kofi Kingston y Xavier Woods, de The New Day, y Akam y Rezar de Authors of Pain.

► Así fue el regreso de The Wyatt Sicks a Raw después de varias semanas

Ambos buscaban ser retadores número uno al Campeonato de Parejas WWE. Finalmente, The New Day ganó, pero recibieron una paliza de The Final Testament y The Miz

En eso, las luces se apagaron y The Wyatt Sicks aparecieron de la nada en el Wells Fargo Center y atacaron a The Final Testament. Luego, de la nada, Uncle Howdy atacó a The Miz y también a Paul Ellering.

The WYATT SICKS are back and brawl with the Final Testament.#WWERAW pic.twitter.com/Hy3ZM0WKue — Wrestle Ops (@WrestleOps) October 22, 2024

HOLY SHITTTTTTTTTTT THE WYATT SICKS HAVE ATTACKED THE FINAL TESTAMENT. THEY HAVE FOUND THEIR NEXT TARGETS 🔥#WWERaw pic.twitter.com/ZEauWNXtr2 — TribaI Wrestling (@TribalMegastar) October 22, 2024

Mandible Claw from Uncle Howdy!!! How you think he did? #WWERAW pic.twitter.com/CfgqgExG8o — Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews_) October 22, 2024