En la más reciente edición de Raw, y en la segunda lucha de la noche, vimos cómo Erik e Ivar, The War Raiders, vencieron a Finn Bálor y JD McDonagh en una interesante lucha por equipos.

JD McDonagh y Ivar comenzaron el combate, donde McDonagh castigó a Ivar con pisotones antes de que Finn Bálor ingresara para ejecutar un ataque combinado junto a McDonagh sobre Ivar. McDonagh retomó el relevo mientras Erik entraba por su equipo; Erik castigó a McDonagh y dio paso a Ivar, trasladándose la acción al exterior, donde Ivar intentó una plancha cruzada sobre McDonagh y Bálor, pero ambos esquivaron y McDonagh devolvió a Erik al ring.

Finn Bálor ingresó con un pisotón sobre Erik desde la ceja del ring, castigó su nuca y junto a McDonagh aplicaron un tirabuzón, aunque Erik logró liberarse con un ataque de cadera y dio el relevo a Ivar. Ivar aplastó a Bálor con un Sidewalk Slam y una plancha cruzada, derribó a McDonagh con una patada giratoria, y aunque falló un moonsault, McDonagh lo sacó del ring y ejecutó un moonsault sobre Erik e Ivar en ringside.

McDonagh devolvió a Ivar al ring y aplicó otro moonsault, pero Erik rompió la cuenta; Bálor lanzó a Erik fuera del cuadrilátero, pero Ivar derribó a Bálor y McDonagh con un doble codazo giratorio. The War Raiders chocaron a Bálor y McDonagh entre sí afuera del ring, e Ivar estampó a Bálor contra New Day antes de aplastar a Kofi Kingston y Xavier Woods con un splash.

Erik golpeó a Carlito en el filo del ring; McDonagh intentó sorprender a Erik con una rodada a espaldas, pero Erik resistió, mientras el árbitro descubría a Carlito intentando pasarle un objeto a McDonagh. Penta apareció para empujar a McDonagh desde lo alto, permitiendo que The War Raiders ejecutaran el War Machine para obtener la victoria.

