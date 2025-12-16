WWE Raw: The Usos vencieron a The New Day

por

En la más reciente edición de Raw, vimos cómo Jey Uso y Jimmy Uso, quienes la semana pasada anunciaron su regreso a la división de parejas WWE, y el que van a buscar el Campeonato Mundial de Parejas WWE ante Dragon Lee y AJ Styles, se enfrentaron a dos viejos rivales.

Kofi Kingston y Xavier Woods de The New Day hicieron acto de presencia y lucharon ante The Usos, acompañados de Grayson Waller.

► Momento clave

El final llegó cuando Jey evitó una patada Trouble In Paradise y atravesó a Kofi con una spear. Jimmy tomó el relevo y The Usos le aplicaron el D1 para hacerle el toque de espaldas a Kingston y obtener la cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

The Usos están muy cerca de volver a luchar por el campeonato de parejas, así que habrá que esperar cuándo se da este combate.

The Usos vs The New Day en WWE RAW 15 de diciembre 2025
The Usos vs The New Day en WWE RAW 15 de diciembre 2025
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos