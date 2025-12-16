WWE Raw: The Usos vencieron a The New Day

En la más reciente edición de Raw, vimos cómo Jey Uso y Jimmy Uso, quienes la semana pasada anunciaron su regreso a la división de parejas WWE, y el que van a buscar el Campeonato Mundial de Parejas WWE ante Dragon Lee y AJ Styles, se enfrentaron a dos viejos rivales.

Kofi Kingston y Xavier Woods de The New Day hicieron acto de presencia y lucharon ante The Usos, acompañados de Grayson Waller.

► Momento clave

El final llegó cuando Jey evitó una patada Trouble In Paradise y atravesó a Kofi con una spear. Jimmy tomó el relevo y The Usos le aplicaron el D1 para hacerle el toque de espaldas a Kingston y obtener la cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

The Usos están muy cerca de volver a luchar por el campeonato de parejas, así que habrá que esperar cuándo se da este combate.