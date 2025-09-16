Raw: The New Day ataca brutalmente a Penta

En la más reciente edición de Raw, vimos cómo el talentoso luchador mexicano Penta logró la victoria ante Kofi Kingston en una lucha bastante interesante, donde hubo explosividad, dinamismo y buenos vuelos. Penta logró la victoria tras sobrevivir a SOS de Kingston, y atacarlo a este con el Mexican Destroyer.

Pese a que Kofi Kingston, Xavier Woods y Grayson Waller han intentado vetar este movimiento en WWE, esto no ha pasado, y el mexicano sigue aprovechando para vencer así a sus rivales.

► Momento clave: Penta es atacado ferozmente por Xavier Woods , Kofi Kingston y Grayson Waller

Sin embargo, lo que parecía una gran noche de celebración para Penta, pues volvía a ganar una lucha después de semanas, terminó mal. Mientras Byron Saxton entrevistaba al nuevo Megacampeón AAA, Dominik Mysterio, en el fondo hubo caos y resultó ser que Xavier Woods y todo The New Day atacó brutalmente a Penta con silletazos. Erik e Ivar llegaron para revisar al enmascarado.

► ¿Y ahora qué?

Habrá que esperar el reporte oficial de WWE para saber si Penta resultó gravemente herido, o peor aún, lesionado. Sin embargo, una cosa parece estar clara: buscará venganza y The War Raiders están ayudándolo.