Raw: The New Day ataca brutalmente a Penta

WWE Raw 15 de septiembre de 2025 Penta atacado Erik Ivar

En la más reciente edición de Raw, vimos cómo el talentoso luchador mexicano Penta logró la victoria ante Kofi Kingston en una lucha bastante interesante, donde hubo explosividad, dinamismo y buenos vuelos. Penta logró la victoria tras sobrevivir a SOS de Kingston, y atacarlo a este con el Mexican Destroyer.

Pese a que Kofi Kingston, Xavier Woods y Grayson Waller han intentado vetar este movimiento en WWE, esto no ha pasado, y el mexicano sigue aprovechando para vencer así a sus rivales.

► Momento clave: Penta es atacado ferozmente por Xavier Woods, Kofi Kingston y Grayson Waller

Sin embargo, lo que parecía una gran noche de celebración para Penta, pues volvía a ganar una lucha después de semanas, terminó mal. Mientras Byron Saxton entrevistaba al nuevo Megacampeón AAA, Dominik Mysterio, en el fondo hubo caos y resultó ser que Xavier Woods y todo The New Day atacó brutalmente a Penta con silletazos. Erik e Ivar llegaron para revisar al enmascarado.

► ¿Y ahora qué?

Habrá que esperar el reporte oficial de WWE para saber si Penta resultó gravemente herido, o peor aún, lesionado. Sin embargo, una cosa parece estar clara: buscará venganza y The War Raiders están ayudándolo.

