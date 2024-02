Raw: The Judgment Day retó a Gunther a lucha en WrestleMania

En la más reciente edición de Raw, el Campeón Intercontinental WWE, Gunther, apareció. Dijo estar feliz en su día número 626 como monarca. Luego, Gunther dijo que Jey Uso casi lo vence, por lo que sintió que el título se le escapaba de las manos.

«Tuve suerte», admitió Gunther. «Nadie es perfecto, pero estoy muy cerca de la perfección». Gunther dijo que ha puesto su corazón y alma defendiendo el título por más de 600 días, y ha vencido a muchos, así que se pregunta solamente quién va a ser el oponente en WrestleMania 40.

► Gunther recibe el reto de miembros de The Judgment Day para WrestleMania

Gunther luego declaró que ha escuchado nombres ridículos como el de Sami Zayn, Chad Gable, The Miz o R-Truth. Gunther dijo que todo esto era ridículo y en eso, aparecieron Finn Bálor y Damian Priest, los Campeones de Parejas Indisputables WWE. Damian Priest dijo que Gunther debía cuidarse, pues así como se llevaron los grandes premios en Elimination Chamber, lo harán en WrestleMania.

Gunther señaló que si Priest no iba a canjear su maletín de Money in the Bank ante él, entonces quién iba a retarlo. Dominik Mysterio le salió al paso y al final, Gunther se rió y empujó a Mysterio. Priest se enojó e iba a causar una pelea, pero sus compañeros lo evitaron.

Priest le gritó que si iban detrás de su título, no tenía oportunidad de retener. Gunther elevó el título y The Judgment Day se marchó del ring. Ya veremos quién retará a Gunther de parte de The Judgment Day.

The Judgment Day makes a declaration and it is vital, they want to get that #ICTitle!#WWERaw pic.twitter.com/g8qjH6mMp5 — WWE (@WWE) February 27, 2024