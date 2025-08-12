Raw: The Bloodline atacó a Sami Zayn

En la más reciente edición de Raw, y en la segunda lucha de la noche, vimos cómo Rusev se enfrentó a Sami Zayn. Sin embargo, la lucha no concluyó dado que The Bloodline apareció para atacar al canadiense.

Rusev inició presumiendo en las cuerdas, pero Sami Zayn lo imitó y el público reaccionó mejor. Eso encendió a Rusev, que lo castigó con patadas, codazos y un uppercut, además de ataques de hombro en la esquina. Zayn respondió con raquetazos y golpes, pero un codazo giratorio de Rusev le dio un conteo de dos.

► Sami Zayn ganó por descalificación ante Rusev tras la intervención de Tonga Loa y JC Mateo

El canadiense reaccionó con un codazo y una bota, mandándolo fuera del ring y atacándolo con un Arabian Press. Intentó una plancha cruzada, pero Rusev lo atrapó con un uranage y continuó con cabezazo, estrangulamiento en las cuerdas y un suplex.

Hubo forcejeo por otro suplex hasta que Rusev lo conectó, sumando una patada a la espalda, lazo corto y más castigo en la esquina. Lo subió para un superplex, pero Zayn lo bloqueó con antebrazos, lo derribó y buscó tornado DDT. Cuando intentó la Helluva Kick, Rusev lo frenó con patada voladora para otro conteo de dos.

Señaló la Accolade, pero Zayn se libró con codazos y casi lo sorprende con una rodada. Rusev evitó el exploder, castigó con golpes, pero Zayn lo conectó y volvió a buscar la Helluva Kick, hasta que Tonga Loa y JC Mateo lo sacaron del ring, causando la descalificación.

Después, Mateo y Loa lo sujetaron para que Talla Tonga le plantara una botaza a la cara, mientras Solo Sikoa reía y los oficiales llegaban. En otro punto de la arena, Sheamus atacó por sorpresa a Rusev con una rodilla, provocando una riña que se extendió entre el público hasta que la seguridad logró separarlos.