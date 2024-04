Raw: The Bloodline atacaron a Cody Rhodes, Seth Rollins y Jey Uso

En la más reciente edición de Raw, y en la quinta lucha de la noche, vimos a Seth Rollins luchar ante Solo Sikoa en un combate no titular. La lucha era un reto especial que le hizo Rollins a The Bloodline, y el combate fue declinado tanto por The Rock como por Roman Reigns, pero estos mandaron a Solo Sikoa al frente de ataque.

Rollins atacó a Sikoa cuando entró al ring y lo arrojó hacia el ringside. Rollins realizó un tope suicida y golpeó a Sikoa repetidamente. Rollins dio machetazos a Sikoa. Sikoa respondió con puñetazos, pero Rollins lo evitó y lo arrojó contra la ceja del ring.

Rollins detuvo un intento de azotar a Sikoa contra los escalones de acero. Sikoa atacó, pero Rollins lo esquivó, enviándolo contra los escalones. Rollins intentó un Pedigree, pero Sikoa se libró. Sikoa estrelló a Rollins contra la ceja del ring y luego lo azotó contra la mesa de comentarios.

Sikoa envió a Rollins hacia la zona del cronometrador. Rollins estrelló a Sikoa desde la parte superior de la barrera y le lanzó cuatro sillas a la cabeza. Rollins agarró una silla y golpeó a Sikoa en el abdomen antes de estrellarla en su espalda.

Rollins conectó un DDT sobre la silla. Rollins tomó una mesa debajo del ring entre los aplausos del público. Rollins la colocó en el ring, pero Sikoa lo detuvo. Sikoa levantó a Rollins, pero este se defendió. Rollins conectó dos superkicks para enviar a Sikoa sobre la mesa.

Rollins subió a la cuerda superior, pero Sikoa lo detuvo. Sikoa subió al segundo esquinero y lo golpeó con la cabeza antes de conectar un Súper Samoan Drop a través de la mesa. Regreso de la pausa comercial. Sikoa golpeó la cabeza de Rollins contra los escalones de acero.

Sikoa atacó, pero Rollins se apartó y él golpeó los escalones. Rollins tomó la mitad superior de los escalones y la estrelló contra la cabeza de Sikoa. Rollins tomó otra mesa debajo del ring y la colocó en el ring.

Rollins intentó un supléx a Sikoa a través de la mesa, pero Sikoa lo evitó y lo sacó del esquinero. Sikoa llevó a Rollins al esquinero y trató de hacerle un Samoan Drop a través de la mesa, pero Rollins se defendió.

Rollins hizo un sunset flip y realizó un powerbomb a través de la mesa. Rollins conectó un pisotón y parecía tenerlo todo bajo control. Jimmy Uso intervino y le hizo una superkick a Rollins. La música de Jey Uso sonó y Jimmy se encontró con su hermano en el escenario.

Los dos hermanos se pelearon hasta irse al vestidor. De repente, Jey salió volando. La Roca emergió de los vestidores y atacó a Jey, enviándolo contra el escenario LED. The Rock lo mandó de vuelta y se dirigió al ring.

Rollins sabía que estaba en problemas. Tenía un moretón en la mejilla derecha. Rollins sonrió al Final Boss. «El American Nightmare» Cody Rhodes, quien según los comentaristas no estaba médicamente autorizado para estar allí, se dirigió al ring con una ovación masiva de los fans.

Rollins y Rhodes prepararon una trampa para La Roca. Rhodes entró al ring y golpeó a La Roca. La Roca fue expulsada del ring. Rhodes y Rollins limpiaron la mesa de comentarios. Rhodes colocó a La Roca en la mesa y se preparó para un Rock Bottom. De repente, Rhodes fue derribado.

Roman Reigns, quien supuestamente había dejado la arena, regresó y envió a Rhodes contra el poste del ring. Rollins atacó rápidamente a Reigns, pero este lo estrelló contra el poste del ring. Reigns golpeó a Rollins con un Superman Punch.

Rhodes fue enviado al ring y recibió una lanza. La Roca llevaba un cinturón de levantamiento de peso de Cody Rhodes y golpeó a Rollins y Rhodes en la espalda con él. La Roca le dio el cinturón a Reigns. Reigns fue y vino, aniquilando las espaldas de Rhodes y Rollins con cada golpe del cinturón. The Bloodline se alzó victoriosa mientras el programa llegaba a su fin.