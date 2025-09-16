Raw: Stephanie Vaquer venció a Kairi Sane

En la más reciente edición de Raw, vimos cómo Stephanie Vaquer logró vencer a Kairi Sane, en una muy buena lucha, en donde también se vio involucrada Asuka.

► Momento clave

El final de la lucha llegó luego de que Snae conectara dos puñetazos giratorios a Vaquer, quien le respondió con cabezazos. Vaquer se lanzó con una plancha cruzada sobre Sane y Asuka y luego, atacó con el Devil’s Kiis a Asuka. Vater luego conectó el Butterfly Facebuster para ganar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Asuka se subió a la ceja del ring, pero apareció Iyo Sky. Asuka y Sky se empezaron a gritar y luego, Asuka se fue del encordado. Cuando Sky se giró, le dio extendió la mano a Stephanie y esta le dio la mano. Ambas lucharán este sábado 20 de septiembre en WWE Wrestlepalooza 2025 por el vacante Campeonato Mundial Femenil.