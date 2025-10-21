Raw: Stephanie Vaquer venció a Roxanne Pérez

La semana pasada en Raw, Roxanne Pérez interrumpió a la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer. Le dijo que si bien había tenido una buena temporada en las últimas semanas en WWE, ganando el Campeonato Mundial y venciendo a Tiffany Stratton para coronarse Campeona Crown Jewel 2025, la realidad, para Pérez, era que había logrado todo eso porque ella no estaba involucrada en dicha lucha.

Por eso, se dio esta lucha esta noche en Raw. Aunque no era por el título, seguramente, si la de The Judgment Day ganaba, se iba a volver la retadora de la chilena, pero esto no ocurrió.

► Momento clave de Stephanie Vaquer vs. Roxanne Pérez en Raw

Pérez atacó a la morca tras escapar de su quebradora, la SVB, y la conectó con un Divorce Court y le aplicó La Mística, pero no pudo vencer a su rival. Vaquer le respondió escapándose del Pop Rox y atacándola con una Tiger Feint Kick. Pérez luego conectó un uppercut, pero flaló un moonsault desde las sogas. Vaquer le cayó en plancha cruzada tanto a Raquel Rodríguez como a Roxanne Pérez fuera del ring, luego metió a Pérez al encordaod y le aplicó su Angel Wings Facebuster para obtener la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Raquel atacó a traición a Vaquer y Pérez se le unió al ataque, hasta que Nikki Bella apareció para salvar a la chilena y atacar a Raquel y Pérez. Sin embargo, Nikki recibió una patadota en la cara, pero Vaquer logró ayudarla también conectándole un DDT a Raquel y Nikki sacó del ring a Pérez con puñetazos y tanto Nikki como Stephanie sacaron a Raquel del ring con patadas voladoras dobles.