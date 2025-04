Raw: Stephanie Vaquer venció a Ivy Nile

En la más reciente edición de NXT, vimos cómo la Campeona NXT, «La Primera», «The Dark Angel», Stephanie Vaquer, logró vencer a Ivy Nile de American Made. Ivy Nile comenzó el combate derribando a Stephanie Vaquer contra la lona, conectándole una patada al abdomen y arrollándola con un lazo al cuello.

Stephanie Vaquer reaccionó golpeando repetidamente la cabeza de Nile contra la lona, pero Nile la estrelló contra el poste del ring en el exterior antes de devolverla al cuadrilátero. Nile envió a Vaquer contra un esquinero, la lanzó al esquinero opuesto y le conectó un lazo al cuello, antes de castigarle la pantorrilla y la rodilla con una llave de rendición.

Ivy Nile aplicó un supléx alemán en el exterior, regresó a Vaquer al ring y conectó una patada en el rincón, pero Vaquer sorprendió con un superpléx desde lo alto e intentó la cobertura, aunque Nile resistió. Vaquer conectó una patada al abdomen de Nile y la impactó contra la lona con un uranage, buscando nuevamente el conteo sin éxito.

Ivy Nile intentó conectar una patada corrida en el rincón, pero Vaquer esquivó, aplicó una barrida de pierna Dragon Screw y remató con una quebradora de espaldas para quedarse con la victoria.

