Raw: Stephanie Vaquer retiene, pero es traicionada por Nikki Bella

En la más reciente edición de Raw, y en la cuarta lucha de la noche, continuó a lo grande la rivalidad entre la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, y Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez de The Judgment Day.

Acompañada de Nikki Bella, Stephanie Vaquer pudo vencer en una lucha en mano a mano a la poderosa Rodríguez, en una lucha con el título de por medio, aunque las cosas no parecen que vayan a terminar aquí, pues Pérez atacó a Vaquer mientras celebraba, y Bella atacó a Roxanne.

► Momento clave de Stephanie Vaquer vs. Roxanne Pérez

El final de la lucha llegó cuando la chilena atacó con su increíble Sacacorchos Screw Moonsault.

► ¿Y ahora qué?

Pues, de la nada, mientras celebraba, Nikki Bella atacó con el campeonato mundial a Vaquer, dándole un golpe duro en la cabeza y le dijo que iba a quitarle el título, así que ya veremos cuándo se dará esta lucha titular. Vaquer ya tiene 3 enemigas a sus espaldas, pero parece ser que Bella sube a lo alto de la lista.