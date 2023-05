Raw: Sorprendente victoria de Zoey Stark sobre Candice LeRae

En la más reciente edición de Raw, y en la segunda lucha de la noche, vimos un buen combate femenil entre la recién llegada de NXT a la marca roja, Zoey Stark, y la experimentada Candice LeRae, quien se vio totalmente sorpredida y perdió el match.

Desde el momento en que suena la campana, Zoey Stark demostró una determinación implacable. Sin titubear, se abalanzó sobre Candice LeRae con una ferocidad inesperada. Su agresividad y agilidad sorprendieron tanto a los espectadores como a su oponente. Parecía decidida a dejar su huella.

.@ZoeyStarkWWE does not care about your friendships.#WWERaw pic.twitter.com/7n2Sntjcc0

— WWE (@WWE) May 23, 2023