Raw: Sheamus venció a Ludwig Kaiser

En la más reciente edición de Raw, y en la primera lucha de la noche, vimos cómo Sheamus tuvo una buena e interesante lucha con su compatriota europeo, Ludwig Kaiser, de Imperium, a quien logró vencer.

La lucha inició con ambos luchadores en un forcejeo inicial y una toma de réferi. Ambos intercambiaron puñetazos, y Kaiser le aplicó varios raquetazos a Sheamus. Sheamus respondió con un lazo al cuello y un Fireman’s Carry giratorio, seguido de un rodillazo en el cuello de Kaiser.

► Así fue la victoria de Sheamus sobre Ludwig Kaiser en Raw

Kaiser aplicó un lazo al cuello que sacó a Sheamus del ring y lo envió contra el poste, debilitándole el brazo. Sheamus devolvió el golpe lanzando a Kaiser contra el poste de espalda. El réferi comenzó una cuenta de diez, pero ambos regresaron al ring a tiempo.

Sheamus conectó un par de lazos al cuello y preparó la Brogue Kick, pero Kaiser lo esquivó, haciendo que Sheamus cayera fuera del ring. Sheamus respondió con sus 10 puñetazos al pecho, The Ten Beats of the Bodhran, y un lazo al cuello desde la tercera cuerda, intentando un toque de espaldas del cual Kaiser se liberó.

Sheamus subió a las cuerdas con Kaiser en su espalda, pero Kaiser escapó y le aplicó un powerbomb sobre la lona, seguido de una patada en el pecho. Kaiser intentó otra cuenta, pero Sheamus se liberó.

Kaiser lanzó varios puñetazos a Sheamus, quien respondió con una patada al abdomen y una patada enzuigiri. Finalmente, Sheamus conectó un rodillazo volador y cerró la lucha con su Brogue Kick para llevarse la victoria.