Raw: Sheamus venció a Grayson Waller

Esta noche, durante la más reciente edición de Raw, y en la tercera lucha de la noche, vimos una corta, pero muy interesante e intensa lucha entre «El Guerrero Celta» Sheamus y Grayson Waller de A-Town Down.

El combate comenzó con Grayson Waller saliendo del ring para evitar a Sheamus, pero este lo persiguió y lo estrelló contra el esquinero. Waller logró tomar el control y ambos intercambiaron ofensiva hasta que Sheamus lo castigó con una quebradora de espalda con giro y dos impactos contra la lona.

Sheamus luego lanzó a Waller fuera del ring con un tremendo lazo al cuello, pero Theory lo distrajo, permitiendo que Waller lo estrellara contra el poste del ring y la mesa de comentaristas. Después, Waller lo atropelló con un lazo y le azotó el rostro contra la ceja del ring.

Waller devolvió a Sheamus al ring y le aplicó un codazo desde la tercera cuerda, pero Sheamus respondió con un codazo europeo que lo derribó. Sheamus subió a lo alto, pero Waller lo interceptó con un rodillazo volador y luego le aplicó un superplex. Waller volvió a enviar a Sheamus contra el poste del ring de hombro, pero Sheamus le conectó varios raquetazos en la esquina.

Waller contraatacó con un flatliner desde fuera del ring y fue por la cuenta, pero Sheamus resistió. Waller subió a la cuerda intermedia, pero Sheamus lo sorprendió con una rodilla y luego lo aplastó con un lazo en la esquina, seguida de un powerslam al hombro.

Sin embargo, Waller lo sorprendió con un codazo giratorio y aplicó los Ten Beats of the Bodhran, los 10 golpes al pecho, sobre Sheamus, su creador. Sheamus bloqueó uno de los golpes y estrelló a Waller contra la ceja del ring, frustrando a su rival, quien intentó marcharse del combate.

Austin Theory lo detuvo, lo que permitió que Sheamus tomara revancha aplicando los Ten Beats of the Bodhran sobre Waller mientras Theory reía. Sheamus remató a Waller con una Brogue Kick para llevarse la victoria.

He's laughing.

Grayson Waller is getting his chest pounded in and Austin Theory is laughing.

😮‍💨😮‍💨😮‍💨#WWERaw pic.twitter.com/UH4UtBlMn2

— WWE (@WWE) May 20, 2025