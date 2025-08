En la más reciente edición de LA Knight, vimos cómo Seth Rollins lo enfrentó en una lucha en donde expuso el Campeonato Mundial de Peso Completo. Rollins logró retener por descalificación al ser atacado por CM Punk.

LA Knight arrancó con todo, acorralando a Seth Rollins a punta de puños y patadas en la esquina. Aunque Rollins intentó responder, Knight lo tumbó con un lazo al cuello y un suplex para una rápida cuenta de dos. La intensidad no bajó: tras otra desnucadora, Knight lo lanzó de esquina a esquina hasta mandarlo fuera del ring. Rollins, astuto, usó a Paul Heyman como escudo, pero Knight no cayó en el juego. Lo golpeó y lo estrelló contra la mesa, aunque Rollins le devolvió el favor con un doble pisotón a la espalda sobre la barricada.

WHAT TIME IS IT?! pic.twitter.com/Tt6ILQM4O6

— WWE (@WWE) August 5, 2025