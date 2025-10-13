Raw: Seth Rollins es atacado por Bron Breakker y Bronson Reed

La más reciente edición de Raw presentada por WWE, terminó de manera totalmente sorpresiva. Aunque todo el mundo esperaba una traición del Campeón Mundial, Seth Rollins, a sus compañeros de The Vision, fueron estos quienes lo traicionaron.

Al inicio del show, Seth Rollins apareció para alardear acerca de haber vencido a Cody Rhodes el sábado para ganar el Campeonato Crown Jewel 2025. Y dijo algo que dejó a todos con la boca abierta: «Soy el mejor de todos. No necesito ni a Bron Breakker, ni a Bronson Reed, ni a Paul Heyman. ¡Les he ganado a todos por mi cuenta!»

► Momento clave de la traición de Bron Breakker y Bronson Reed (The Vision) a Seth Rollins en Raw

Más adelante, y luego de que CM Punk venciera a LA Knight y Jey Uso en triple amenaza para convertirse en el retador número uno al Campeonato Mundial, The Vision lo atacó brutalmente.

Seth Rollins festejó con su campeonato en alto, pero recibió una tremenda lanza de parte de Bron Breakker y Bronson Reed le cayó encima con su Tsunami. Breakker intimidó un poco a Heyman, quien, sorprendido, aceptó lo ocurrido y festejó con sus muchachos.

► ¿Y ahora qué?

Pues, todo el mundo esperaba que la traición viniera de Rollins para The Vision, así que este es un buen giro en la trama. Ya veremos qué ocurrirá.