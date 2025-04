En la más reciente edición de Raw, vimos algo bastante interesante. Paul Heyman se alió con el Gerente General de SmackDown, Nick Aldis, quien estuvo a cargo de Raw esta noche y le ofrecieron a Sami Zayn irse para SmackDown a cambio de una lucha por el Campeonato WWE ante John Cena o Randy Orton tras el PPV WWE Backlash 2025.

Seth Rollins, Bron Breakker y Paul Heyman hicieron su entrada al ritmo del tema de Rollins. Rollins abrazó a Breakker y ambos sonrieron mientras los fans coreaban su canción. Rollins tomó el micrófono y dio la bienvenida a Monday Night Rollins, recordando que es un visionario, un revolucionario, Seth Freakin’ Rollins. Luego, señaló que aunque algunos aún cantaban el nombre de CM Punk o reconocían a Roman Reigns, el futuro de WWE pasaba por él, Heyman y Breakker.

► Así fue todo lo ocurrido con Sami Zayn , Seth Rollins y Bron Breakker en Raw

Sami Zayn interrumpió a Rollins y bajó al ring. Rollins le dio la bienvenida y le preguntó si había visto WrestleMania 41, a lo que Zayn respondió que sí. Zayn, como su amigo, le dijo a Rollins que su asociación con Heyman y Breakker era un completo disparate. Zayn cuestionó cómo podía Rollins ser diferente si tenía a Heyman en su esquina, llamándolo hipócrita. Rollins defendió su postura afirmando que si Zayn no estaba con ellos, estaba en su contra. Además, le ofreció moverlo a SmackDown, no como amenaza, sino como un favor, y le pidió una respuesta para más tarde esa noche.

En backstage, Sami Zayn habló con Jey Uso, quien le recordó que debía tomar la decisión que fuera mejor para él. Jey le expresó su amor y se abrazaron antes de que Zayn se marchara. De repente, Logan Paul apareció y golpeó a Jey Uso con un puñetazo, diciéndole que era karma. Más tarde, Seth Rollins llamó a Sami Zayn al ring para resolver las cosas. Rollins recordó la amistad que tenían y cómo había recurrido a Zayn para consejos cuando nació su hija. Rollins le pidió a Zayn que aceptara el traslado a SmackDown, advirtiéndole que si se quedaba en Raw sin apoyarlo, las cosas podrían salir mal.

Sami Zayn respondió que Rollins lo estaba amenazando y que no podía vivir aceptando un chantaje. Zayn afirmó que no huiría, que ganaría un campeonato mundial por sus propios méritos, no por favores. Finalmente, le dijo a Rollins que lo amaba y respetaba, pero que se fuera al infierno. Luego, llegó la lucha.

Bron Breakker comenzó el combate castigando con varios impactos de hombro el abdomen de Sami Zayn en la esquina, luego lo lanzó con un supléx, le restregó el rostro contra la cuerda superior y volvió a lanzarlo con otro supléx. Sami Zayn respondió con un lazo al cuello y lo sacó del ring, pero Breakker lo bajó de la ceja del ring y le estrelló la cabeza repetidamente contra la mesa de comentarios.

Breakker regresó a Zayn al ring, le propinó varios derechazos y le aplicó un supléx alemán, aunque Zayn reaccionó con un Sunset Flip Powerbomb desde la segunda cuerda. Bron Breakker sorprendió con un Frankensteiner desde la misma altura, pero Zayn respondió con un Exploder Supléx y preparó la Helluva Kick. Breakker interceptó a Zayn con una lanza, le conectó una segunda inmediatamente después y luego recibió la orden de Seth Rollins de no detenerse, aplicándole una tercera lanza.

El réferi detuvo el combate tras considerar que Zayn no podía continuar, decretando la victoria para Breakker. Después del combate, Seth Rollins remató a Sami Zayn con un Curb Stomp y cerró el show posando sobre él.