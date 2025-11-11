Rusev venció a Damian Priest en el Torneo para enfrentar a John Cena

Esta noche, en la segunda lucha de la noche, vimos cómo se dio la primera lucha del Torneo The Last Time Is Now, en donde se busca entre 16 hombres, al oponente final de John Cena para su retiro este 13 de diciembre.

Este fue un combate de primera ronda, en donde Rusev logró vencer a Damian Priest y pasar a la segunda ronda.

► Momento clave de Rusev vs. Damian Priest en Raw

El final de la lucha llegó cuando Rusev conectó a Damian Priest con su Machka Kick y logró la cobertura para la cuenta de tres. Luego, Rusev hizo el You Can’t See Me!, y le envió un mensaje directo a John Cena.

► ¿Y ahora qué?

Ahora, Rusev pasa a la segunda ronda, la cual, presumiblemente, se realizaría dentro de dos semanas. Ya lo veremos, pues no está del todo claro.