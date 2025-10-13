Raw: Rhea Ripley venció, pero fue atacada

Esta mañana, en la más reciente edición de Raw, y en la segunda lucha, vimos cómo Rhea Ripley logró vencer a Kairi Sane en una buena lucha. Kairi no quería luchar, pues Asuka no le había informado que debía enfrentarse a la australiana en su casa, y recibió una bofetada de la japonesa.

► Momento clave entre Rhea Ripley, Kairi Sane, Asuka e Iyo Sky en Raw

Ya el combate fue realmente interesante, muy bueno. El final llegó cuando Sky y Asuka, que estaban en ringside, tuvieron un pequeño encontronazo y caso se arma el caos. Asuka se subió a la ceja del ring y fue pateada por Iyo. Sane logró una rodada a espaldas, pero Ripley la resistió y la sorprendió con su movida final en una buena e interesante lucha.

► ¿Y ahora qué?

Pues continúa en grande la rivalidad entre Rhea Ripley e Iyo Sky con las excompañeras de Iyo, Asuka y Kairi Sane, The Kabuki Warriors. Tras el combate, Rhea pateó a Asuka y buscó atacarla con un Riptide sobre la mesa de comentaristas. Con un palo de kendo, Sane atacó a Ripley y Asuka y Kairi golpearon a la australiana. Asuka le hizo un DDT sobre la mesa de comentaristas.

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

