Raw: Rhea Ripley venció a Asuka

En la más reciente edición de Raw, y en la cuarta lucha de la noche, se realizó una lucha femenil entre Iyo Sky de Damage CTRL y Candice LeRae, quien viene en rivalidad con el grupo desde hace semanas. Al final, la japonesa logró imponerse y ganar.

Ripley arrojó a la lona a Asuka y la azotó duro. Esta la sorprendió con una palanca al brazo. Ripley logró a los segundos tocar las sogas para romper la llave. Posteriormente, Asuka arrojó a Ripley contra el poste del ring y Asuka luego la remató con un Codebreaker.

.@RheaRipley_WWE and @WWEAsuka are taking each other to the limit! #WWERaw pic.twitter.com/eiRUbdFLPs

— WWE (@WWE) December 13, 2022