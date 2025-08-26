Raw: Rhea Ripley e Iyo Sky, ¿amor en el aire?

Esta tarde, en el Raw desde Birmingham, Inglaterra, vimos cómo Rhea Ripley e Iyo Sky interactuaron más de la cuenta, y en redes sociales, muchos fans ya se preguntan si hay amor en el aire entre las luchadoras y Superestrellas WWE.

Iyo Sky habló con Rhea Ripley en backstage para agradecerle el apoyo de la semana pasada, pero le aclaró que Asuka y Kairi Sane eran su familia y no aceptaban que ella se metiera en sus asuntos; ambas se abrazaron mientras Asuka y Sane observaban con molestia.

► ¿Hay amor en el aire entre Rhea Ripley e Iyo Sky en WWE ?

Rhea Ripley continuó su guerra contra Judgment Day midiéndose a Roxanne Pérez, quien buscaba romper la mala racha frente a The Eradicator, ya que caía 0-2 en duelos directos. Desde el inicio, Pérez se mostró agresiva, castigando con velocidad y golpes a la rodilla de Rhea, incluso rozando la victoria con un moonsault de doble salto.

Ripley respondió con su fuerza habitual: ráfagas de lazos, patadas giratorias y un Razor’s Edge que casi definió el combate, aunque la intervención de Raquel Rodríguez abrió la puerta a que Pérez sorprendiera con una Frankensteiner y un Scorpio Rising.

Sin embargo, la resiliencia de Rhea fue demasiado. En los momentos finales, Ripley encajó cabezazos devastadores y, tras un error que dejó a Raquel fuera de combate, frenó a Perez y le aplicó su movida final para asegurar la victoria y poner la serie 3-0 a su favor.

Tras la lucha, Raquel atacó a Rhea por la espalda, pero Ripley reaccionó con un cabezazo; cuando intentó aplicar el Riptide, Roxanne Pérez intervino, aunque pronto Iyo Sky apareció para limpiar la casa con un shotei, flapjack y unas patadas voladoras desde las cuerdas, preguntándole después a Rhea por su rodilla.

Iyo Sky saves Rhea Ripley from the Judgment Day!Should Iyo and Rhea go after the WWE Women's Tag Team Championships?#WWERAW — Fightful Wrestling (@fightful.com) 2025-08-25T20:54:41.106Z

Más tarde, la japonesa Iyo Sky habló con la australiana Rhea Ripley y, tras agradecerle, se marchó; sin embargo, Asuka la confrontó con gritos, exigiendo saber qué hacía con Ripley, mientras Kairi Sane intentaba calmar la situación.

Sky intentó explicar sus motivos, pero Asuka no quiso escucharla y Sane, en silencio, decidió marcharse, dejando a Sky en medio de la tensión con sus compañeras.