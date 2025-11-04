Raw: Rey Mysterio le puso una madriza a Dominik Mysterio

En la más reciente edición de Raw, Rey Mysterio regresó oficialmente a WWE para darle una madriza a su hijo, Dominik Mysterio. ¿El Megacampeonato AAA en juego?

La gran leyenda de la lucha libre, y la principal cara latina de WWE en la historia, Rey Mysterio, realizó su esperado regreso a WWE, luego de meses fuera del ring por una lesión en la ingle que lo dejó fuera de WrestleMania 41 en abril pasado y que lo hizo someterse a cirugía.

► Momento clave entre Rey Mysterio y Dominik Mysterio en Raw

Dominik Mysterio dijo que él era el Rey de los Luchadores, el más grande Campeón Intercontinental WWE de todos los tiempos, el más grande Megacampeón AAA de todos los tiempos y el luchador más grande de todos los tiempos, de la historia. Y en eso, regresó su padre, Rey Mysterio.

Rey le dijo a Dominik que no era más grande ni mejor que El Santo, Blue Demon ni Eddie Guerrero. Dominik dijo que él es era mucho mejor que todos esos y, además, mucho mejor que Rey Mysterio.

Rey le dijo que podía faltarle al respeto a él, pues no le importaba, pero que no iba a dejar que le faltara al respeto a la lucha libre. Rey se quitó su chamarra y Dominik intentó golpearlo, pero Rey pudo reaccionar primero y golpearlo. Rey Mysterio conectó con el 619 a Dominik Mysterio para cerrar el intenso segmento.

► ¿Y ahora qué?

Pues Dominik Mysterio se ha estado burlando de que él sí logró ganar el Megacampeonato AAA que su padre nunca pudo ganar en su carrera, por lo que considera que es mejor que él. Así que como Rey le dijo que nunca será el mejor Mysterio hasta que él no se retire, una lógica suposición sería pensar que lucharán por el Megacampeonato AAA.

Una buena fecha sería el 20 de diciembre de 2025, en el evento premium AAA Guerra de Titanes 2025. Rey Mysterio anunció hace unos días que iba a estar presente, y qué mejor que luchando ante su hijo por el máximo título de AAA.