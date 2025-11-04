Raw: Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez vencieron a Stephanie Vaquer y Nikki Bella

En la más reciente edición de Raw presentada por WWE, y en la primera lucha de la noche, vimos una muy buena lucha en donde la actual Campeona Crown Jewel y Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, hizo equipo con la Miembro del Salón de la Fama WWE, Nikki Bella, y, de manera totalmente sorpresiva, fueron derrotadas por Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez.

► Momento clave de la victoria de Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez ante Stephanie Vaquer y Nikki Bella

El final de la lucha llegó cuando Raquel escapó de una quebradora de espaldas de Stephanie Vaquer y la atacó con un tremendo lariat. Pérez luego le aplicó un buen supléx de espaldas contra la lona y la atacó con su Devil’s Kiss, causando la algarabía del público.

Tras esto, Vaquer voló con plancha cruzada sobre Raquel, pero esta la tomó en el aire y la castigó con un powerbomb, aunque Vaquer reaccionó y la mandó a volar con una corbata. Raquel evitó el Devil’s Kiss y arrojó de cara a la chilena contra la deja del ring. Nikki casi gana con una rodada a espaldas, pero Pérez reaccionó. Raquel le dio un puñetazo fuerte a NIkki y Pérez con su Pop Rox logró obtener la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Con esta gran victoria, Roxanne Pérez se puede posicionar como la nueva retadora número uno al Campeonato Mundial Femenil de Stephanie Vaquer. Ya veremos qué ocurre.