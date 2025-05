En la más reciente edición de Raw, y en la primera lucha de la noche, vimos cómo el mexicano Penta hizo equipo con AJ Styles, pero gracias a una interferencia de El Grande Americano, el equipo cayó ante Finn Bálor y JD McDonagh de The Judgment Day.

El combate comenzó con Styles enfrentando a McDonagh, y Styles conectó varios raquetazos al pecho antes de aplicarle un azotón contra la lona. Intentó unas patadas voladoras, pero McDonagh lo esquivó y corrió hacia las cuerdas, aunque Styles logró interceptarlo con unas patadas voladoras y luego le dio el relevo a Penta.

Penta le propinó una patada al pecho a McDonagh, luego le conectó una superkick y siguió con una quebradora de espalda con media vuelta al mundo. Penta lo mandó por encima de la tercera cuerda hacia afuera del ring, mientras Styles hizo lo mismo con Bálor. Ambos volaron por encima de la cuerda superior, cayendo sobre Bálor y McDonagh en el exterior del encordado.

De regreso al ring, Penta castigó a McDonagh con un machetazo y una patada, pero Bálor intervino halando la máscara de Penta mientras McDonagh distraía al réferi. Bálor entró con el relevo y castigó a Penta con pisotones ayudándose de la cuerda superior, luego le clavó la rodilla en la nuca. Carlito aprovechó la distracción del réferi para golpear a Penta desde fuera del ring antes de que McDonagh volviera a entrar con el relevo.

McDonagh castigó a Penta y le dio el relevo a Bálor nuevamente, quien intentó un superplex en las cuerdas, pero Penta lo resistió. McDonagh tomó el relevo y se lanzó desde lo alto, pero Penta lo recibió con una plancha cruzada. Bálor entró otra vez y conectó un machetazo, pero Penta logró dar el relevo a Styles.

Styles atacó a Bálor con un splash en la esquina y lo subió a sus hombros, pero Bálor escapó y le picó los ojos. McDonagh hizo el relevo a escondidas mientras Styles aplicaba el Calf Crusher sobre Bálor, y se lanzó con un Frog Splash desde la tercera cuerda, pero Styles se apartó y McDonagh cayó sobre Bálor por error.

Styles luego le aplicó un destrozacaras a McDonagh, seguido de un moonsault desde la ceja del ring hacia afuera que lo estrelló contra el suelo, pero Carlito intervino y lanzó a Styles contra el poste del ring. Bálor retomó el control dentro del ring y castigó a Styles con su codazo volador contra la lona.

Penta y McDonagh entraron como los hombres legales en el encordado y Penta lo derribó con una corbata. Luego voló desde la segunda cuerda para conectar un lazo al cuello sobre Bálor, quien respondió tomando el relevo y subiendo a la tercera cuerda.

Bálor buscó el Coup de Grace, pero Penta lo esquivó y lo sorprendió con una patada enzuigiri, seguido de un torniquete al brazo y una superkick. Penta subió a la tercera cuerda, pero Carlito intentó interferir y fue neutralizado con otra patada.

Sin embargo, El Grande Americano apareció de la nada entre el público y golpeó a Penta con un cabezazo por la espalda. Bálor aprovechó para rematar a Penta con el Coup de Grace y lograr la victoria.

