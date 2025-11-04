RAW: Penta derrota a El Grande Americano, pero inicia rivalidad

Penta consiguió una gran victoria sobre el Grande Americano, la cual es anímica tras la serie de derrotas ante Dominik Mysterio; sin embargo, parecía que la guerra no ha terminado.

La lucha entre Penta y El Grande Americano comenzó con dominio alternado, destacando la agilidad del mexicano frente a la fuerza del rival. Penta conectó un rápido unas tikeras, pero El Grande lo frenó con un fuerte impacto contra la lona. La acción siguió arriba y abajo del ring, donde ninguno dejó a su rival tomara la ventaja.

Penta respondió con una ráfaga de patadas y buscó la cuenta, aunque sin éxito. El intercambio se intensificó en el centro del ring con golpes de poder y técnica pura. Cuando parecía que el Grande retomaba el control, Penta lo derribó desde las cuerdas y aplicó un Tornado DDT seguido de un vuelo espectacular hacia ringside.

► Momentos claves

La intervención de Bravo complicó a Penta al hacerlo caer desde el esquinero, pero la réferi lo expulsó del ringside. Luego, Rayo intentó ayudar entregándole a El Grande una pieza metálica para ocultarla en su máscara, aunque Penta reaccionó rápido, atacando a Rayo antes de que el plan se concretara. Finalmente, bloqueó un cabezazo con una patada y remató con un devastador Mexican Destroyer para llevarse la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras la lucha, Rayo y Bravo intentaron emboscar a Penta, pero el gladiador logró escapar. Esta victoria refuerza el impulso de Penta rumbo a nuevos desafíos, pero no parece que el Grande Americano vaya a dejar las cosas así.