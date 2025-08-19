Raw: Penta el Cero Miedo venció a Xavier Woods

En la más reciente edición de Raw, vimos cómo el talentoso y querido lulcahdor mexicano, Penta el Cero Miedo, se enfrentó en mano a mano a Xavier Woods y logró salir vencedor.

Esta lucha se da luego del intercambio de golpes y ofensas la semana pasada en Raw, en donde Penta le quitó el sombrero negro grande de Woods y luego lo mandó a volar por los aires.

► Así fue la victoria de Penta el Cero Miedo en Raw

La lucha comenzó con empujones entre ambos y Penta haciéndole escuchar a Woods que el público lo ama. Woods mordió la mano de Penta y le dio derechazos en el esquinero, hasta que Penta se pasó por sus piernas y ledio una patadota en la cara, otra patada a la filomena y voló, pero Woods lo recibió con una superkick.

Luego, le azotó la espalda contra la ceja del encordado. Tras los comerciales, Penta atacó con su Penta Driver a Xavier Woods y lo cubrió, pero Kofi Kingsto le puso la pierna en las sogas y el réferi acabó con el toque de espaldas.

Woods aprovechó y con una rodada a espaldas casi gana el comabte. Pero, finalmente, con su Mexican Destroyer, Penta el Cero Miedo logró vencer a Xavier Woods y luego amenazó a Kofi Kingston y le dijo que era el siguiente.