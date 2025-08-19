Raw: Penta el Cero Miedo venció a Xavier Woods

por
Penta el Cero Miedo WWE Raw 18 de agosto

En la más reciente edición de Raw, vimos cómo el talentoso y querido lulcahdor mexicano, Penta el Cero Miedo, se enfrentó en mano a mano a Xavier Woods y logró salir vencedor.

Esta lucha se da luego del intercambio de golpes y ofensas la semana pasada en Raw, en donde Penta le quitó el sombrero negro grande de Woods y luego lo mandó a volar por los aires.

Penta en WWE RAW 18 de agosto 2025
Penta en WWE RAW 18 de agosto 2025

► Así fue la victoria de Penta el Cero Miedo en Raw

La lucha comenzó con empujones entre ambos y Penta haciéndole escuchar a Woods que el público lo ama. Woods mordió la mano de Penta y le dio derechazos en el esquinero, hasta que Penta se pasó por sus piernas y ledio una patadota en la cara, otra patada a la filomena y voló, pero Woods lo recibió con una superkick.

Luego, le azotó la espalda contra la ceja del encordado. Tras los comerciales, Penta atacó con su Penta Driver a Xavier Woods y lo cubrió, pero Kofi Kingsto le puso la pierna en las sogas y el réferi acabó con el toque de espaldas.

Woods aprovechó y con una rodada a espaldas casi gana el comabte. Pero, finalmente, con su Mexican Destroyer, Penta el Cero Miedo logró vencer a Xavier Woods y luego amenazó a Kofi Kingston y le dijo que era el siguiente.

Penta el Cero Miedo WWE Raw 18 de agosto
Penta el Cero Miedo WWE Raw 18 de agosto
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos