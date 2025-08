Raw: Penta el Cero Miedo venció a Grayson Waller

En la más reciente edición de Raw, vimos cómo el mexicano Penta el Cero Miedo venció a Grayson Waller en una lucha que se programó porque el australiano llegó a interrumpirlo mientras hablaba con el enmascarado en backstage, para pedirle algo para The New Day.

Penta y Grayson Waller comenzaron midiendo fuerzas con un par de forcejeos y provocaciones. Waller empujó a su rival y se burló repetidamente hasta que Penta lo puso en su sitio con una huracarrana que lo mandó fuera del ring.

The New Day

La lucha fue interrumpida por la música de The New Day. Kofi Kingston y Xavier Woods aparecieron en ringside, y Waller se emocionó al verlos. Intentó saludarlos, pero fue ignorado por completo. Volvió al ring y atacó a Penta, evitó una patada en eslinga y lo lanzó contra la mesa de comentaristas. Luego se impulsó por las cuerdas, se deslizó fuera del ring y lo derribó con un lazo.

Penta respondió con un machetazo al pecho, pero Waller lo atrapó en una llave de rendición. El mexicano se zafó con una quebradora de espaldas, una patada enzuigiri y una variante del Bronco Buster. Waller contestó con una powerbomb y ambos se golpearon al mismo tiempo. Finalmente, Penta tomó impulso y conectó un devastador Mexican Destroyer que le dio la victoria.

Al final, Kofi y Woods confrontaron a Penta. Este no esperó provocaciones: empujó a Woods, lanzó a Kingston por encima de la tercera cuerda y luego remató a ambos con un vuelo en ringside que dejó claro que no está para juegos.

BUT PENTA'S GOT A NEW HAT! pic.twitter.com/3JZOT4IG4g

— WWE (@WWE) August 5, 2025