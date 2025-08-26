Raw: Penta el Cero Miedo cayó ante Kofi Kingston

Esta tarde en el WWE Raw desde Birmingham, Inglaterra, vimos cómo el talentoso luchador mexicano, Penta el Cero Miedo, cayó en una interesante lucha ante Kofi Kingston, quien se vengó así de la derrota de su compañero y amigo, Xavier Woods, ante el enmascarado en el pasado Raw.

Derrota que, según Woods, le causó un gran daño en el cuello cuando Penta lo atacó con su martinete Mexican Destroyer. Kofi Kingston había buscado vengar a su compañero Xavier Woods tras la brutal derrota sufrida la semana anterior frente a Penta el Cero Miedo y que, según Woods, le dañó severamente el cuello tras el Mexican Destroyer de Penta.

► Así fue la derrota de Penta el Cero Miedo en Raw

Desde el inicio, Kofi mostró intensidad, castigando a Penta en la esquina y casi logrando la victoria con su Shadows Over Hell, aunque el mexicano no tardó en responder con machetazos y lances que lo mantuvieron en control.

El duelo fue de ida y vuelta: Kofi castigó con Boom Drop y un Fameasser, mientras Penta estuvo cerca del triunfo con un codebreaker y su Penta Driver. La tensión aumentó cuando Kofi intentó arrancarle la máscara, lo que encendió aún más la furia del enmascarado.

En el clímax, Penta parecía tener el combate asegurado tras un vuelo sobre Kofi y Woods, pero la intervención de Grayson Waller cambió todo. La distracción permitió que Kofi conectara su icónico remate final, la patada Trouble in Paradise, logrando la victoria y cobrando venganza en nombre de su compañero.

Combate muy entretenido entre Penta y Kingston con victoria, sorprendente, de éste último. Más allá de eso, Penta necesita una historia más seria y, personalmente, dejaría al New Day una temporada fuera de programación televisiva hasta saber realmente qué hacer con ellos. #WWERaw — Rubén Toledo (@capitanclio.bsky.social) 2025-08-25T20:03:56.085Z