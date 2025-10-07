Raw: Penta, AJ Styles y Dragon Lee, vencedores

En la más reciente edición de Raw, se llevó a cabo una lucha de tríos en donde Penta hizo equipo con AJ Styles y Dragon Lee de LWO para vencer a los Campeones Mundiales de Parejas WWE, Finn Bálor y JD McDonagh, de The Judgment Day, y también de este grupo, el actual Campeón Intercontinental WWE y actual Megacampeón AAA, «Dirty» Dominik Mysterio.

► Momento clave de la victoria de AJ Styles , Penta y Drago n Lee en Raw

El final de la lucha llegó cuando Rusev apareció para agarrar a Dominik. Penta buscó darle una superkick a Dominik, pero se la terminó dando a Rusev. DOminik logró escaparse. AJ Styles recibió un sunset flip de parte de JD McDonagh, pero este luego logró recuperarse rápidamente y aplicarle su Styles Clash para obtener la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Dominik Mysterio sigue su guerra contra Rusev, quien quiere el Campeonato Intercontinental WWE, y contra Penta, quien busca quitarle el Megacampeonato AAA. Por su parte, AJ Styles dijo que no necesitaba una historia para luchar ante John Cena este sábado 11 de octubre en el evento premium WWE Crown Jewel 2025 Perth, sino que era el último bale entre ellos y ambos iban a dar lo mejor.