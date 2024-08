Raw: Odyssey Jones y The New Day, vencedores

En la más reciente edición de Raw, vimos cómo Odyssey Jones tuvo su segunda lucha en el elenco estelar de Raw en la má reciente edición del show rojo. Junto a Kofi Kingston y Xavier Woods de The New Day, lograron vencer a The Final Testament de Karrion Kross y los Authors of Pain, Akam y Rezar.

La lucha comenzó con Xavier Woods y Karrion Kross en el ring. Kofi Kingston se lanzó al combate después de que Kross lanzara algunas palabras provocadoras.

► Así fue la victoria de The New Day y Odyssey Jones en Raw

Kingston conectó una ráfaga de golpes, pero Kross lo frenó con un codazo. Kingston respondió con unas patadas voladoras sobre Kross. Scarlett interfirió, agarrando el pie de Kingston mientras corría hacia las cuerdas.

Kross aprovechó para aplicar una quebradora de espaldas seguida de una powerbomb a Kingston. Akam entró en acción con un powerslam a Kingston contra la esquina.

The Final Testament mantuvo el control de Kingston, evitando que llegara a su esquina. Kross derribó a Jones de la ceja del ring, pero Kingston esquivó un ataque de Akam, quien terminó golpeando el poste del ring con su hombro.

Jones recibió el relevo y limpió la casa, aplicando un doble lazo al cuello a AOP. Jones conectó un cabezazo a Akam e intentó una cuenta, pero Kross lo interrumpió. Kross corrió hacia las cuerdas y atacó a Jones, pero Kingston respondió con un Trouble in Paradise sobre Kross.

Rezar arrojó a Kingston al otro lado del ring, pero Woods lo sorprendió con un codazo volador desde la tercera cuerda. Akam aplicó un uranage a Woods, seguido de un slam.

Finalmente, Jones ejecutó un Journey’s End sobre Akam para llevarse la victoria. Aunque hubo felicidad, después del match, Woods se mostró reservado, tímido, al celebrar junto a Kingston y Jones, como ha sido su actitud, como de duda hacia ellos en las últimas semanas. Interesante.