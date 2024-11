Raw: Nuevas grietas en The New Day

En la más reciente edición de Raw, vimos cómo Pete Dunne venció a Kofi Kingston en una buena lucha, que incrementó la mala energía que hay ahora entre Kingston y Xavier Woods de The New Day.

La multitud comenzó a corear el nombre Butch, que Pete Dunne había usado en el pasado sin éxito por orden de Vince McMahon, lo cual lo frustró visiblemente, mientras Kofi Kingston no pudo evitar sonreír.

Ambos luchadores comenzaron con un forcejeo en una toma de réferi, empujándose hasta las cuerdas. Pete rompió el agarre con un golpe de antebrazo y se enfocó en castigar el cuello de Kofi.

Kofi contraatacó con una proyección de brazo, pero Pete lo envió a la ceja del ring. Kofi respondió con un lazo al cuello, tomando el control. Luego lanzó a Pete hacia la esquina, quien se salió con una voltereta, pero Kofi lo sorprendió con patadas voladoras y, acto seguido, se lanzó afuera del ring con un tope suicida sobre Pete en ringside.

Al regresar de la pausa comercial, Pete Dunne estaba torturando los dedos de Kofi y aplicándole una palanca al brazo. Pete siguió con una patada a la pierna de Kofi antes de regresar a la palanca al brazo. Kofi intentó responder con puñetazos, pero Pete le dio un raquetazo al pecho y varios golpes de antebrazo en la parte posterior de la cabeza. Kofi contraatacó con un rodillazo volador, dejando a Pete en la lona.

Kofi retomó el control con machetazos y patadas voladoras, aunque Pete logró esquivar un lazo volador al cuello. Pete respondió con una patada pendular, y Kofi subió al esquinero para conectar el Shadows Over Hell, logrando una cuenta cercana a tres.

Pete se recuperó y aplicó un candado a la muñeca de Kofi, centrándose en su hombro. Kofi intentó su movimiento SOS, pero Pete lo bloqueó y contraatacó con una patada. Pete se lanzó hacia Kofi, pero recibió una bota en la cara en el esquinero. Kofi intentó volar desde los tensores, pero Pete lo interceptó con un antebrazo.

Kofi finalmente logró conectar su remate, el Trouble in Paradise, enviando a Pete fuera del ring con la ayuda de Xavier Woods. Kofi se giró para discutir con Woods, quien intentaba explicarse. Aprovechando la distracción, Pete atacó con un rodillazo volador a la cabeza de Kofi y finalizó con su Bitter End, logrando la cuenta de tres y llevándose la victoria.

Después del combate, Kofi empujó a Woods cuando este intentó ayudarlo a regresar a backstage. Woods le dijo a Kofi que pensara en él mismo y en su grupo, en lugar de en todos los demás.

