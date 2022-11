Raw: Nikki Cross tiró el Campeonato 24/7 a la basura

En la más reciente edición de Raw, y en la sexta lucah de la velada, se llevó a cabo un combate por el Campeonato 24/7 WWE entre la entonces monarca, Dana Brooke, y su retadora, Nikki Cross. El final fue sorprendente por la victoria de Cross, pero más por lo que hizo después.

El combate no tuvo mucho para destacar. Bayley, Dakota Kai e Iyo Sky estaban acompañando a Nikki Cross, pues formarán un grupo para Survivor Series 2022 WarGames. Cross dominó el combate y acabó la lucha con una desnucadora desde la tercera soga para llevarse la victoria por cuenta de tres.

Después se vio a Damage CTRL caminando junto con Cross tras bambalinas. Bayley le puso el título a Cross en el hombro, pero esta lo tiró al bote de la basura, aunque falló y el título quedó en el suelo.

Así fue el momento en el cual Nikki Cross tira el Campeonato 24/7 al bote de la basura:

