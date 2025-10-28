Raw: Nikki Bella venció a Roxanne Pérez

Esta noche, en la más reciente edición de Raw presentada por WWE, vimos cómo la talentosa luchadora, Roxanne Pérez, se midió ante la querida y polémica Miembro del Salón de la Fama WWE, Nikki Bella. Esta lucha se dio porque la semana pasada, Nikki salvó a la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, del ataque de Pérez y Raquel Rodríguez.

La lucha inició con una reverencia de Pérez, pero Nikki no quiso saber nada de buenos modales y en lugar de aceptar darle la mano, le dio tremendos bofetones. Luego, Roxanne fue dominada con patadas voladoras y más, pero se recuperó y hasta castigó con las rodillas a Bella en el esquinero.

► Momento clave de la lucha entre Nikki Bella y Roxanne Pérez en Raw

Pérez luego le castigó el cuello a Bella, quien fue arrojada duro contra el esquinero. Pérez atacó a Nikki, pero la réferi vio que se subió sobre las sogas e invalidó el toque de espaldas. Tras esto, llegó el final porque Nikki fue arrojada de cabeza contra el esquinero y recibió el tremendo Pop Rox para la cuenta de tres a favor de Roxanne.

► ¿Y ahora qué?

Pues, una victoria de Nikki Bella podría haberle puesto en un buen lugar para cobrarle la ayuda a la chilena, pero parece ser que Roxanne Pérez sigue todavía en la lista como una posible retadora cercana de Vaquer. Ya lo veremos.