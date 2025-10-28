Raw: Nikki Bella venció a Roxanne Pérez

por
WWE Raw 27 octubre 2025 Roxanne Pérez

Esta noche, en la más reciente edición de Raw presentada por WWE, vimos cómo la talentosa luchadora, Roxanne Pérez, se midió ante la querida y polémica Miembro del Salón de la Fama WWE, Nikki Bella. Esta lucha se dio porque la semana pasada, Nikki salvó a la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, del ataque de Pérez y Raquel Rodríguez.

La lucha inició con una reverencia de Pérez, pero Nikki no quiso saber nada de buenos modales y en lugar de aceptar darle la mano, le dio tremendos bofetones. Luego, Roxanne fue dominada con patadas voladoras y más, pero se recuperó y hasta castigó con las rodillas a Bella en el esquinero.

► Momento clave de la lucha entre Nikki Bella y Roxanne Pérez en Raw

Pérez luego le castigó el cuello a Bella, quien fue arrojada duro contra el esquinero. Pérez atacó a Nikki, pero la réferi vio que se subió sobre las sogas e invalidó el toque de espaldas. Tras esto, llegó el final porque Nikki fue arrojada de cabeza contra el esquinero y recibió el tremendo Pop Rox para la cuenta de tres a favor de Roxanne.

► ¿Y ahora qué?

Pues, una victoria de Nikki Bella podría haberle puesto en un buen lugar para cobrarle la ayuda a la chilena, pero parece ser que Roxanne Pérez sigue todavía en la lista como una posible retadora cercana de Vaquer. Ya lo veremos.

