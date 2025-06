Raw: Nikki Bella fue atacada por Liv Morgan

En la más reciente edición de Raw, la Miembro del Salón de la Fama WWE, Nikki Bella, hizo su inesperado regreso a WWE, que fue anunciado el pasado sábado durante Money in the Bank 2025. Todo está listo para su última etapa en la lucha libre profesional, para retirarse bajo sus propios términos.

Sin embargo, no todo salió tan bien para Bella, pues rápidamente fue confrontada y hasta atacada por la mitad de la Campeona Mundial de Parejas WWE, Liv Morgan, en un segmento bastante interesante.

La música de Nikki Bella sonó y ella hizo su entrada al ring. Comenzó diciendo que se sentía bien de estar de vuelta en casa y en el ring, y no perdió tiempo en hablar sobre el próximo evento especial WWE Evolution, afirmando que la división femenina está en su mejor momento.

Liv Morgan interrumpió y bajó furiosa al ring. Dijo que si Nikki hablaba de lo mejor de la división femenina, más le valía mencionar su nombre, ya que se considera la mujer más talentosa de toda la división.

Morgan repasó algunos de sus logros recientes y le dijo a Nikki que tuvo suerte de que ella no estuviera activa en su época, porque la habría vencido fácilmente. Luego afirmó que Nikki la envidia porque ella tiene lo que Nikki no: respeto, un campeonato y un hombre.

Nikki le respondió diciendo que todavía trata de descifrar si Dominik Mysterio le pertenece a Morgan o a Roxanne Perez, y le sugirió que mejor felicite a Roxanne por haberle quitado tanto su oportunidad titular como a su hombre.

Nikki se dispuso a salir del ring, pero Morgan la detuvo llamándola una simple diva de reality show. Nikki se giró, pero Morgan la sorprendió con un ObLIVion.

Is … THIS part of the Liv Morgan Revenge Tour?! 🫢#WWERaw pic.twitter.com/MzXHnr6IIO

— WWE (@WWE) June 10, 2025