Naomi WWE Raw 18 de agosto de 2025

Como se rumoraba en estos últimos días, en la más reciente edición de Raw se confirmó que la luchadora de WWE, Naomi, de ombre real, Tinity Fatu, se encuentra embarazada. Y por tal motivo, tuvo que dejar vacante el Campeonato Mundial Femenil WWE.

El anuncio se dio con la emisión de un clip de una entrevista especial que Stephanie McMahon realizó a Naomi y su esposo, Jimmy Uso, y que se emitirá después de Raw.

Naomi anuncia su embarazo y deja vacante el Campeonato Mundial Femenil

En medio de las lágrimas y la alegría de los fans, Naomi dijo que debía dejar vacante el título y que todas las luchadoras de la división femenil de WWE debían agradecer a un solo hombre por hacer lo que ellas no pudieron, que era quitarle el título.

Y ese hombre es Jimmy Uso, su esposo, de 39 años de edad, quien «se tomó muy en serio lo de Netflix and chill». Los fans corearon «Baby Uso!» y Naomi dejó su título en el centro del ring.

«Volveré para recuperar mi título, sea quien sea la campeona. A esa persona le digo: Procede con precaución», cerró así su discurso Naomi. Michael Cole y Corey Graves anunciaron que la próxima semana en Raw se dará más detalles de a quién enfrentará entonces Stephanie Vaquer en Clash in Paris 2025 por el título.

