Como se rumoraba en estos últimos días, en la más reciente edición de Raw se confirmó que la luchadora de WWE, Naomi, de ombre real, Tinity Fatu, se encuentra embarazada. Y por tal motivo, tuvo que dejar vacante el Campeonato Mundial Femenil WWE.

El anuncio se dio con la emisión de un clip de una entrevista especial que Stephanie McMahon realizó a Naomi y su esposo, Jimmy Uso, y que se emitirá después de Raw.

► Naomi anuncia su embarazo y deja vacante el Campeonato Mundial Femenil

En medio de las lágrimas y la alegría de los fans, Naomi dijo que debía dejar vacante el título y que todas las luchadoras de la división femenil de WWE debían agradecer a un solo hombre por hacer lo que ellas no pudieron, que era quitarle el título.

Y ese hombre es Jimmy Uso, su esposo, de 39 años de edad, quien «se tomó muy en serio lo de Netflix and chill». Los fans corearon «Baby Uso!» y Naomi dejó su título en el centro del ring.

«Volveré para recuperar mi título, sea quien sea la campeona. A esa persona le digo: Procede con precaución», cerró así su discurso Naomi. Michael Cole y Corey Graves anunciaron que la próxima semana en Raw se dará más detalles de a quién enfrentará entonces Stephanie Vaquer en Clash in Paris 2025 por el título.