En la más reciente edición de Raw, y en la segunda lucha de la noche, se llevó a cabo la primera lucha de Mia Yim desde que regresó a WWE. Su rival fue la experimentada Tamina Snuka, quien cayó en tan solo dos minutos de combate.

Rhea Ripley y Dominik Mysterio de The Judgment Day estaban en ringside viendo la lucha. Al igual que estaban Damage CTRL viendo el combate. No hubo mucho qué destacar aquí, solo que Yim se llevó la victoria por cuenta de tres tras aplicar su Eat Defeat, también conocido como Sole Food, y así obtiene una buena victoria para The OC y ganó su primera lucha de regreso en la WWE. Momentos antes, Ripley distrajo a Yim con su presencia y Tamina la golpeó duro, hasta que falló su Plancha desde el esquinero.

► Mia Yim obtiene su primera victoria tras retornar a WWE

El nuevo tema de Mia Yim. No es el de NXT, pero bueno. #WWERAW pic.twitter.com/5bR9dLFm4q — Luigi (@LuigiWrestling) November 15, 2022

Damage CTRL y Rhea Ripley vigilando a Mia Yim. Ojo que igual tenemos más integrantes para esa War Games femenina. #WWERaw pic.twitter.com/iHzan9vTM9 — Luigi (@LuigiWrestling) November 15, 2022

Nunca diré que no a un Mia Yim vs Rhea Ripley en el main roster. #WWERAW pic.twitter.com/eDF4EtJtIF — Luigi (@LuigiWrestling) November 15, 2022

Quizá lo más interesante ocurrió minutos después de la lucha, pues Yim se negó a ser parte del equipo de Bayley, Iyo Sky y Dakota Kai para la WarGames del evento premium Survivor Series 2022.