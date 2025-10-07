Raw: Maxinne Dupri venció a Becky Lynch

En la más reciente edición de Raw, y en la primera lucha de la noche, vimos cómo la bella Maxinne Dupri logró vencer a Becky Lynch, la actual Campeona Intercontinental WWE, en una lucha bastante interesante.

► Momento clave de Maxinne Dupri vs. Becky Lynch en Raw

El final de la lucha llegó cuando Becky conectó con una botella a Dupri, se regresó al ring y cruzó palabras con el réferi. Becky envió a Dupri de cabeza contra la mesa de comentaristas y se puso a jugar con los fans, pero Dupri fue inteligente y se retornó rápidamente al ring, logrando entrar antes de la cuenta de protección de 10 segundos. La irlandesa perdió así el combate.

► ¿Y ahora qué?

Pues, parece ser que hay un nuevo empuje para Maxinne Dupri, quien aunque fue muy criticada por sus habilidades luchísticas en el pasado, pero que los fans han venido apreciando porque ha mejorado bastante, como lo demostró esta noche en Raw. ¿Puede ser la nueva retadora al título de Becky Lynch? Ya lo veremos.