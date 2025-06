Raw: Kairi Sane venció a Raquel Rodríguez

En la más reciente edición de Raw, y en la cuarta lucha de la noche, vimos cómo Kairi Sane venció a Raquel Rodríguez de The Judgment Day. El combate comenzó con ambas luchadoras forcejeando en una toma de réferi.

Rodríguez envió a Sane a estrellarse de cara contra la lona, pero Sane intentó lanzarse desde la ceja del ring hacia ringside. Rodríguez la atrapó en el aire y la estrelló contra el esquinero para castigarle el hombro. Morgan aprovechó la distracción para conectar una patada baja a Sane mientras el réferi no miraba.

Rodríguez intentó la cobertura dentro del ring, pero Sane logró resistir. Rodríguez la derribó con un par de lazos al cuello, siguió con un splash en la esquina y luego la lanzó hacia allí con un azotón contra la lona. Intentó un súplex vertical, manteniéndola en el aire antes del impacto, pero Sane lo revirtió con un DDT.

Ambas intercambiaron golpes de antebrazo hasta que Sane subió a las cuerdas. Morgan intentó detenerla, pero Iyo Sky bajó corriendo al ring y atacó a Morgan con varios derechazos. Rodríguez fue tras Sky, pero Sane acudió en su ayuda y cerró la lucha con el In-Sane Elbow para quedarse con la victoria.

Time to even the NUMBERS GAME!#WWERaw pic.twitter.com/sgIF1y7c8R

— WWE (@WWE) June 3, 2025