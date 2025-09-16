Raw: John Cena no le teme al reto de Brock Lesnar

El legendario John Cena abrió la más reciente edición de Raw de WWE. Cena dijo estar feliz de estar de nuevo en Raw y en Springfield, ciudad en donde jugó fútbol americano en el Springfield College. Se mostró feliz de tener a excompañeros y familiares presentes en la arena, y hasta felicitó a su sobrina por adelantado por su cumpleaños.

Cena dijo que él es el último campeón real y que Brock Lesnar quiere acabar con él. Cena dijo que Lesnar era intimidante, polémico y casi invencible.

► Así habló John Cena de Brock Lesnar previo a WWE Wrestlepalooza 2025

Cena recordó cómo Lesnar lo atacó en SummerSlam 2025 y lo retó y que Lesnar siempre ha sido uno de los mayores retos de su carrera. Y que para él hubiera podido ser muy fácil negarse a luchar ante Brock, priorizar su salud y decir que, después de 23 años en WWE, ya no tiene sentido para él luchar ante Brock Lesnar.

Pero, que decidió aceptar esta lucha tan grande porque el público lo merece y porque él es «el último campeón real». Cena dijo que ser el último campeón real no tiene que ver con tener campeonatos, ni estatus de estelarista, sino acerca de dejar WWE mejor de como la encontró. Cena declaró:

► Momento clave

«WWE Wrestlepalooza es mi oportunidad de hacer magia y dejarlo todo. Tengo miedo de Brock Lesnar y sí, puedo fracasar y perder ante él, pero jamás me echaría para atrás, ni me rendiría. Le daré lucha a La Bestia, porque eso es lo que sé hacer».

► ¿Y ahora qué?

Finalmente, Cena dijo que este sábado en Wrestlepalooza 2025 habrá una lucha histórica: La Bestia ante El Último Campeón Real, un gran choque de dos titanes generacionales, por última vez en la historia. «Brock, no me importan tus suplexés, los he recibido durante 20 años y sigo en pie. Estoy listo para la guerra. Si quieres pelea… ¡Ven por ella!»